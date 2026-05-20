В Курской области остановили машину межрегионального наркокурьера, он задержан В Курской области полицейские задержали курьера с 15 кг наркотиков

Москва20 мая Вести.В Курской области задержан 23-летний местный житель, в автомобиле и по месту жительства которого обнаружили наркотические средства общей массой 15 кг. Об этом сообщает пресс-служба Управления МВД России по региону.

Машину фигуранта остановили при въезде на территорию области. При досмотре багажника его Mercedes силовики нашли мешок с 4 кг гашиша. Еще 11 видов растительных и синтетических средств он хранил у себя дома.

В общей сложности сотрудниками полиции из незаконного оборота было изъято 15 килограммов наркотических средств, приготовленных для дальнейшего сбыта путем изготовления оптовых тайников-закладок… Задержанный мужчина является так называемым межрегиональным курьером говорится в Telegram-канале ведомства

Молодого человека отправили в СИЗО. Если его вина будет доказана в суде, ему может грозить до 20 лет лишения свободы.