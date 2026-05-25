Москва25 маяВести.На трассе Р-254 "Иртыш" полицейские задержали наркокурьера, который перевозил крупную партию наркотиков из Санкт-Петербурга в Новосибирск. Об этом сообщает пресс-служба МВД.
Мужчина признался, что нашел объявление о "криминальном заработке" в одном из мессенджеров зимой. Ранее он уже выполнял аналогичные рейсы по Ленинградской области, а в этот раз решил отправиться на автомобиле супруги в Сибирь.
При досмотре в багажнике полицейские обнаружили тороидальный газовый баллон, начиненный 15 полимерными пакетами с порошком кремового цвета общей массой свыше 7 кг.сказано в сообщении ведомства в мессенджере MAX
Задержанный признался, что по заданию куратора забрал баллон на парковке в Санкт-Петербурге. В Новосибирске он планировал расфасовать наркотики на полукилограммовые партии для сбыта.
Экспертиза показала, что часть изъятого – героин. Исследование остального продолжается.