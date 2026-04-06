В Новгородской области задержали троих наркокурьеров с 10 кг мефедрона

Москва6 апр Вести.В Новгородской области задержали троих наркокурьеров, перевозивших 10 кг мефедрона в газовом баллоне в багажнике внедорожника. Об этом сообщает пресс-служба МВД России.

Силовики остановили автомобиль на трассе М-11 "Нева". Запрещенные средства были найдены при досмотре машины.

Полицейские обнаружили черный металлический баллон для сжиженного газа, внутри которого была спрятана пластиковая канистра с порошкообразным содержимым. Экспертиза показала, что изъятая смесь массой более 10 кг содержит мефедрон говорится в официальном Telegram-канале ведомства

Возбуждено уголовное дело, двое жителей Челябинской области и уроженец Кубани арестованы. По версии следствия, они забрали партию наркотиков из тайника в Санкт-Петербурге и везли в Ижевск.

Правоохранители устанавливают всей участников незаконной деятельности.