В Тюменской области задержали наркокурьера из Петербурга Петербуржца, перевозившую крупную партию героина, задержали в Тюменской области

Москва23 мая Вести.Сотрудники Госавтоинспекции задержали на трассе в Тюменской области жителя Петербурга, перевозившего крупную партию героина. Об этом сообщает УМВД России по Тюменской области.

Ночью на 124-м километре федеральной трассы Р-254 "Иртыш" экипаж ДПС остановил автомобиль Kia Optima для проверки документов у водителя. 30-летний житель Санкт-Петербурга во время беседы с полицейскими заметно нервничал, и автоинспекторы решили досмотреть его машину.

В присутствии понятых стражи правопорядка обнаружили в багажном отсеке тороидальный газовый баллон, начинённый 15 полимерными пакетами с порошком кремового цвета общей массой свыше семи килограммов говорится в сообщении

Содержимое пакетов отправили на проверку, и эксперты установили, что в половине из них расфасован героин. Оставшуюся часть партии продолжают исследовать.

Задержанный признался, что выполнял роль межрегионального наркокурьера. Ранее он уже совершал аналогичные перевозки по территории Ленинградской области.

Мужчина заключен под стражу. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества). Фигуранту грозит тюремный срок до 15 лет.