По подозрению в сбыте наркотиков в Тольятти задержан житель Петербурга

Москва2 июн Вести.В Тольятти сотрудники полиции провели операцию по задержанию подозреваемого в покушении на сбыт наркотических средств. Об этом сообщает канал ГУ МВД РФ по Самарской области в MAX.

В середине мая на КПП "Рубеж" в Тольятти для проверки был остановлен автомобиль ВАЗ 2110 с госномерами Оренбургской области. Полицейские заметили, что водитель сильно нервничает. При досмотре автомобиля на заднем сиденье транспортного средства был обнаружен полиэтиленовый пакет с веществом растительного происхождения.

В ходе опроса ранее не судимый 30-летний житель Санкт-Петербурга пояснил оперативникам, что с целью дальнейшей реализации путем тайников-закладок приобрел партию наркотика через сеть Интернет… говорится в сообщении

Подозреваемый направлялся на свою малую Родину в Оренбургскую область.