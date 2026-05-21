Москва21 мая Вести.Сотрудники таможни пресекли канал контрабанды наркотиков в посылках из европейских государств, которые затем реализовывались на территории России через интернет. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной таможенной службы.

По данным ведомства, 27-летний житель Находки Приморского края заказывал амфетамин, мефедрон, гашиш, кокаин из-за границы, а затем сбывал товар через интернет по всей России. Посылки он получал через подставных лиц.

Организатор наркотрафика задержан и заключен под стражу. При обыске его квартиры таможенники изъяли мефедрон, МДМА, гашишное масло, гашиш, кокаин, а также ноутбук, весы, измельчители для смешивания веществ и зип-пакеты для фасовки "закладок" сказано в сообщении

Также оперативники задержали его подельника при очередной поставке запрещенных веществ. Мужчина за денежное вознаграждение предоставил паспортные данные куратору и получил на свой адрес около 400 таблеток транквилизатора из Испании.

Возбуждено уголовное дело о контрабанде наркотиков в крупном размере. Фигурантам может грозить до 20 лет лишения свободы.