У организатора наркотрафика из Эквадора обнаружили два коттеджа и автопарк

Организатор наркотрафика из Эквадора строил себе особняк в Подмосковье У организатора наркотрафика из Эквадора обнаружили два коттеджа и автопарк

Москва7 июл Вести.Вероятный организатор наркотрафика из Латинской Америки, задержанный после обнаружения кокаина в партии мороженого тунца, строил себе особняк в Московской области. По информации ИС "Вести", мужчина арендовал дом за 700 тысяч рублей и одновременно строил собственный особняк. А цена его автопарка составляла 150 млн рублей.

Недавно ФСБ сообщила о задержании причастного к контрабанде наркотиков из Латинской Америки. В порту Петербурга в контейнере с тунцом обнаружены 500 килограммов кокаина.

Наркотики должны были разойтись по российским регионам через даркнет - теневой сегмент интернета. Организатор этой схемы занимался незаконными поставками на протяжении многих лет. Использовал различные методы конспирации, но в итоге просчитался. В день задержания он приехал в центр Москвы за покупками. При выходе из магазина его окружили оперативники ФСБ.

Потом следователи наведались к нему домой. Он арендовал коттедж в элитном поселке в Подмосковье и параллельно возводил свой собственный.

Кроме того, у фигуранта были обнаружены порядка $600 тысяч в криптокошельках, а возле арендованного коттеджа находились элитные иномарки.