Москва7 июлВести.Вероятный организатор наркотрафика из Латинской Америки, задержанный после обнаружения кокаина в партии мороженого тунца, строил себе особняк в Московской области. По информации ИС "Вести", мужчина арендовал дом за 700 тысяч рублей и одновременно строил собственный особняк. А цена его автопарка составляла 150 млн рублей.
Недавно ФСБ сообщила о задержании причастного к контрабанде наркотиков из Латинской Америки. В порту Петербурга в контейнере с тунцом обнаружены 500 килограммов кокаина.
Наркотики должны были разойтись по российским регионам через даркнет - теневой сегмент интернета. Организатор этой схемы занимался незаконными поставками на протяжении многих лет. Использовал различные методы конспирации, но в итоге просчитался. В день задержания он приехал в центр Москвы за покупками. При выходе из магазина его окружили оперативники ФСБ.
Потом следователи наведались к нему домой. Он арендовал коттедж в элитном поселке в Подмосковье и параллельно возводил свой собственный.
Кроме того, у фигуранта были обнаружены порядка $600 тысяч в криптокошельках, а возле арендованного коттеджа находились элитные иномарки.
Машины премиум-класса – есть двухместный Mercedes-Benz SL. Такие машины называют автомобилем выходного дня, или "машиной для эгоиста". Его особенность в откидной крыше, которая превращает его в кабриолет. Есть также Mercedes-Maybach - элитный офис на колесах для роскоши и комфорта в поездках. Он полностью затонирован для максимальной приватности. Еще один автомобиль выбивается из коллекции - тоже немец, но BMW стоимостью порядка 25 млн рублей. И, судя по заломам на сиденье, использовался достаточно часто. Венец автоколлекции - брутальный "Гелендваген". Цена этого автопарка - около 150 млн рублейуточнил Елисеев