Юрист раскрыл, где чаще всего стараются спрятать наркотики контрабандисты Юрист раскрыл, где чаще всего стараются спрятать наркотики контрабандисты

Москва1 июл Вести.Новые схемы по перевозке наркотических веществ контрабандистами появляются каждый день. При этом продукты питания используются преступниками для сокрытия нелегального товара довольно часто. Об этом ИС "Вести" рассказал заслуженный юрист России, профессор Юрий Жданов.

По его словам, при перевозке контрабанды в морские державы наркотики пытаются спрятать в поставках рыбной и другой морской продукции.

Схемы появляются почти в ежедневном режиме, так что источник, в котором перевозят наркотики, это достаточно распространенное явление и продукты питания, в том числе и рыба. Поэтому здесь нет ничего выдающегося и удивительного. … Тунец – это тоже не редкость, так как этот вид контрабанды известен не Российской Федерации, а всему миру. Очень часто в морских державах, и используется эта возможность – перевести в тунце рассказал юрист

Также специалист подчеркнул, что контрабандисты чаще всего действуют в сговоре с какой-либо администрацией.

Иногда с таможенной администрацией. Если они (преступники – Прим. ред.) покупают рядового таможенника, который закрывает глаза на определенную партию товара, то здесь любые средства хороши. … Ведь такие серьезные партии стараются провозить всегда в сговоре добавил он

Ранее сообщалось, что в порту Санкт-Петербурга был задержан подозреваемый, который пытался из Эквадора провезти в контейнере с тунцом 500 килограммов кокаина.