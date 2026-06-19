Глава МВД сообщил об успешной операции по задержанию контрабандистов Задержана крупная партия БАДов с сильнодействующими веществами

Москва19 июн Вести.В результате совместной операции полиции и таможни удалось пресечь преступную деятельность контрабандистов и сбытчиков запрещенных веществ. Об этом сообщила в своем МАХ-канале официальный представитель МВД России И. В. Волк. Она рассказала, что на заседании Государственного антинаркотического комитета о проведенной операции сообщил глава МВД Владимир Колокольцев.

Одним из последних примеров является пресечение попытки ввоза крупных партий биологически активных добавок, содержащих около 30 кг сильнодействующего вещества. Поставки осуществлялись из Турции, Китая и Казахстана с целью дальнейшего сбыта на территории России приводятся в сообщении слова главы МВД

По фактам контрабанды и незаконного оборота сильнодействующих веществ возбуждены уголовные дела.