Глава МВД РФ: страны все чаще сталкиваются с диктатом отдельных государств Колокольцев: многие страны все чаще сталкиваются с диктатом отдельных государств

Москва11 июл Вести.Россия в международном сотрудничестве, в рамках миротворческих операций Организации Объединенных Наций (ООН) придерживается прозрачной позиции, заявил для ИС "Вести" глава МВД РФ Владимир Колокольцев. В то же время, уточнил он, многие страны сталкиваются с внешним диктатом. Россия, как указал Колокольцев, не приемлет такого подхода.

Наша позиция очень прозрачна. Мы добиваемся вместе с нашими коллегами из миротворческого корпуса обнуления тех конфликтных ситуаций, спасения гражданского населения, оказания им правоохранительной помощи при сохранении территориальной целостности государства и при непременном условии, что это все проводится под эгидой Организации Объединенных Наций. Не под какими-то надуманными предлогами, не под каким-то там диктатом отдельных государств, с чем все чаще и чаще многие страны сталкиваются. А именно все на основе Устава ООН, на основе тех принятых норм и правил сказал он

Россия всецело придерживается положений Устава ООН, указал министр.

И мы полностью это [Устав ООН] поддерживаем и всегда пропагандируем, что мы и участвуем, и готовы участвовать в дальнейшем проведении этих миротворческих операций заявил Колокольцев

Ранее министр рассказал, что 88 человек от РФ участвуют в миссиях ООН в странах мира.