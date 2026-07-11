На базе российских учебных заведений подготовлены более 2,7 тыс. миротворцев Колокольцев: 2784 миротворца подготовлены на базе российских учреждений

Москва11 июл Вести.За 35 лет участия России в миротворческих операциях на базе российских учебных заведений было подготовлено более 2,7 тыс. миротворцев, рассказал министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев в интервью ИС "Вести".

2784 миротворца, как российских, так и зарубежных, подготовлены именно в России. И нареканий по уровню этой специальной подготовки ни от кого я не услышал. Четкие, грамотные действия наших миротворцев, знание обстановки, знания нормативно-правовой базы, обладание теми навыками, которые необходимо использовать применительно к операциям отметил Колокольцев

Глава МВД рассказал, что 88 российских представителей участвуют в миротворческих операциях во многих странах.