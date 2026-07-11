Колокольцев заявил, что Россия выступает против политизации в сфере правопорядка Колокольцев: Россия не приемлет политизацию правоохранительной деятельности

Москва11 июл Вести.Россия выступает категорически против политизации правоохранительной деятельности, заявил министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев в интервью ИС "Вести".

В Нью-Йорке прошел саммит начальников полиций государств-членов ООН. Нашу страну представил министр внутренних дел Владимир Колокольцев. Он рассказал, что представители стран-членов организации поделились опытом, а также высказали свою точку зрения по ряду вопросов.

Все эти традиционные вопросы приобретают наибольшую актуальность в силу тех обстоятельств, о которых я упомянул: регионального конфликта, турбулентности в международной обстановке, политизации, с которой мы сталкиваемся в правоохранительной деятельности. Многие мои коллеги категорически не приемлют так же, как Российская Федерация, политизацию правоохранительной деятельности, потому что от этой политизации только выигрывают наши противники, криминал, с которым мы ежедневно сталкиваемся подчеркнул Колокольцев

В ходе саммита глава МВД также заявил, что Россия направит 2 миллиона долларов в фонд Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН для реализации гуманитарных проектов на Кубе в 2026 году.