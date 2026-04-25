Москва25 апр Вести.Концепция КНДР по охране порядка открывает новые возможности для международного полицейского сотрудничества. Об этом ИС "Вести" заявил министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев.

По его словам, планы создать полицию в КНДР – хорошая идея. Как отмечает Колокольцев, в настоящее время там эти функции выполняются подразделениями Министерства общественной безопасности.

Казалось бы, функции одинаковые, но полицейские структуры, они более адаптированы, к тем условиям, в которых, существует, например, российская полиция. Мы изучили концепцию, которую разработали авторы, она открывает новые возможности для международного полицейского сотрудничества, готовы обмениваться опытом сказал Колокольцев

Ранее сообщалось, что глава МВД России встретился с министром общественной безопасности КНДР Пан Ду Собом в Пхеньяне.