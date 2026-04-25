Москва25 апрВести.Концепция КНДР по охране порядка открывает новые возможности для международного полицейского сотрудничества. Об этом ИС "Вести" заявил министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев.
По его словам, планы создать полицию в КНДР – хорошая идея. Как отмечает Колокольцев, в настоящее время там эти функции выполняются подразделениями Министерства общественной безопасности.
Казалось бы, функции одинаковые, но полицейские структуры, они более адаптированы, к тем условиям, в которых, существует, например, российская полиция. Мы изучили концепцию, которую разработали авторы, она открывает новые возможности для международного полицейского сотрудничества, готовы обмениваться опытомсказал Колокольцев
Ранее сообщалось, что глава МВД России встретился с министром общественной безопасности КНДР Пан Ду Собом в Пхеньяне.