В МВД РФ положительно оценили настрой на сотрудничество стран-участниц ШОС Колокольцев отметил конструктивный настрой на сотрудничество у участников ШОС

Москва6 июн Вести.Совещание министров внутренних дел и общественной безопасности государств – членов Шанхайской организации сотрудничества в Киргизии прошло благоприятно, участники встречи продемонстрировали конструктивный настрой при принятии решений. Об этом в интервью ИС "Вести" сообщил глава МВД РФ Владимир Колокольцев.

По его словам, на повестке дня стояли многие вопросы, которые волнуют население стран – участниц ШОС.

Я оцениваю, как вполне благоприятно сегодняшнюю встречу. Обсудили многие вопросы, которые волнуют население наших государств: это незаконный оборот наркотиков и борьба с киберпреступностью… В целом я оцениваю положительно достаточно конструктивный настрой у всех стран – участников и те решения, которые мы принимаем… Поэтому вижу поступательное движение развития наших взаимодействий в этом направлении сказал министр

Колокольцев обозначил в своем выступлении влияние геополитических факторов на безопасность.

Все мы прекрасно видим, как западный мир провоцирует региональные конфликты. Свидетельством является и агрессия в отношении Ирана со стороны Израиля и Соединенных Штатов Америки. Видим то беспокойство, которое у соседей вызывает активизация террористических организаций … со стороны Афганистана. Видим другие геополитические факторы, которые напрямую влияют на состояние правопорядка и обеспечение безопасности стран и государств – членов ШОС рассказал он

Одной из главных задач Колокольцев назвал необходимость поднять на качественно новый уровень правоохранительное сотрудничество государств – членов ШОС.

Если касается вопроса кибербезопасности, необходимо ускорять процессы обмена информацией между государствами – членами ШОС, необходимо обеспечивать каналы коммуникации и необходимо как можно эффективнее проводить совместно оперативные международные мероприятия подытожил глава МВД РФ

Накануне в Бишкеке прошло совещание министров внутренних дел и общественной безопасности государств – членов ШОС. Главной темой заседания стало укрепление практического взаимодействия правоохранительных органов в борьбе с транснациональной организованной преступностью, незаконным оборотом наркотиков, экстремизмом, терроризмом и киберпреступностью.