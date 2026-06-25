В МИД РФ назвали реальные причины проблем в работе Совбеза ООН Замглавы МИД: РФ не против реформы СБ ООН, но против новых мест для Запада

Москва25 июн Вести.Россия не возражает против реформы Совета Безопасности ООН (Организации Объединенных Наций). Об этом в интервью ИС "Вести" заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Алимов.

По его словам, Департамент международных организаций, в котором он ранее работал, был создан примерно на полгода позже ООН и развивался параллельно с ней, проходя через структурные трансформации вместе с эволюцией всей системы Организации за последние десятилетия. Дипломат также отметил, что на Западе критикуют применение права вето в СБ. но проблема заключается не в этом, а в поведении западных членов Совета Безопасности.

Легко ли работать с ООН? Знаете ли, ООН — это не кубик Рубика, который ты держишь в руках, или какая-то иная головоломка, которую тебе легко и просто собрать. Нужно никогда не забывать, что ООН, прежде всего, — это мы сами, это государства-члены, которые работают в этой организации, и Российская Федерация, и наши партнеры, будь то дружественные или недружественные ... Вот пример у нас, который мы все наблюдаем, что происходит в Совете Безопасности ООН. Все критикуют неких зловредных применителей права вето. Дело-то не в вето, дело в том, что западные члены Совета Безопасности ООН, ослепленные своей силой в рамках блоковой дисциплины, они просто не идут ни на какие договоренности, контакты, компромиссы, решения, которые от этого органа требуются. И поэтому мы говорим, что какие бы изменения Советом Безопасности ни происходили в рамках реформы, мы не возражаем против этой реформы, [но] мы категорически против увеличения в составе Совета Безопасности количества мест, которое занимали бы страны западного лагеря рассказал Алимов

По мнению замглавы МИДа, реформы должны исходить от государств-членов и управляться ими, а не навязываться административными структурами ООН.

Реформы должны исходить от государств-членов, они должны быть руководимы и управляемы государствами-членами. Они не должны навязываться секретариатскими структурами, которые часто придумывают искусственные конструкции. Прежде всего, реформа должна быть в голове той или иной страны-члена ... И никакая больше реформа не понадобится, если я буду готов договариваться. А реформенный процесс, он идет, мы в нем принимаем участие отметил Алимов

Ранее на Западе признали, что Россия, согласно разведданным, не стремится к конфликту с НАТО.