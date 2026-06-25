Москва25 июн Вести.Департамент международных организаций (ДМО) – флагман, мозговой центр и координатор работы на ключевом для российской внешней политики направлении – многосторонней дипломатии на площадках ООН. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Алимов.

По его словам, он отдал работе в ДМО и загранучреждениях более 20 лет – почти две трети своей 31-летней дипломатической карьеры.

ДМО есть ДМО ... Это многосторонняя работа на площадках ООН. Департамент – это и те загранучреждения, которые входят в ойкумену многосторонней дипломатии – Нью-Йорк, Женева, Вена, Бангкок, Найроби, Париж – это огромный коллектив. Повестка дня ООН обширнейшая. В ней и вопросы развития, и изменение климата, опустынивание, обезлесение, социальное развитие, права человека. Все это требует максимальной интенсивности работы ... Коллектив профессионален, сплочен, динамичен, по-настоящему, по-хорошему нагл, профессионален в плане экспертизы. Он постоянно подпитывается, поскольку департамент имеет такую привлекательность, призыв к себе, и ребята, и девчонки хотят в нем работать. Поэтому я должен сказать, я о себе иногда думаю, что вот те, кто сейчас занимают позиции в департаменте - они гораздо лучше, чем я. пояснил Алимов

Он также выразил радость от того, что имеет отношение к ДМО.

Ранее Алимов заявил, что Россия не возражает против реформы Совета Безопасности ООН, однако против увеличения в нем числа стран Запада.