Небензя: США не выдали визу заместителю главы МИД РФ Алимову для поездки в ООН

Замглавы МИД РФ Алимов не получил американскую визу для участия в дебатах в ООН Небензя: США не выдали визу заместителю главы МИД РФ Алимову для поездки в ООН

Москва26 мая Вести.Замглавы МИД РФ Александр Алимов не получил визу в США для участия в дебатах Совета Безопасности ООН, заявил российский постпред в организации Василий Небензя, его слова приводит ТАСС.

Небензя сделал заявление в ходе дебатов в Совбезе ООН о соблюдении целей и принципов устава организации.

По его словам, Алимов должен был представлять Россию на заседании в ООН по приглашению министра иностранных дел Китая Ван И.

…Несмотря на все наши попытки добиться от американской стороны выдачи ему визы, она так и не была ему выдана указал Небензя

Российский постпред оценил эти действия как нарушение Вашингтоном взятых на себя обязательств в отношении ООН и "вопиющее неуважение" к председательству Китая в Совбезе организации.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков подчеркивал, что Россия не отказывается от взаимодействия с представителями Соединенных Штатов Америки, но продолжение диалога зависит от Вашингтона.