Москва26 маяВести.Замглавы МИД РФ Александр Алимов не получил визу в США для участия в дебатах Совета Безопасности ООН, заявил российский постпред в организации Василий Небензя, его слова приводит ТАСС.
Небензя сделал заявление в ходе дебатов в Совбезе ООН о соблюдении целей и принципов устава организации.
По его словам, Алимов должен был представлять Россию на заседании в ООН по приглашению министра иностранных дел Китая Ван И.
…Несмотря на все наши попытки добиться от американской стороны выдачи ему визы, она так и не была ему выданауказал Небензя
Российский постпред оценил эти действия как нарушение Вашингтоном взятых на себя обязательств в отношении ООН и "вопиющее неуважение" к председательству Китая в Совбезе организации.
Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков подчеркивал, что Россия не отказывается от взаимодействия с представителями Соединенных Штатов Америки, но продолжение диалога зависит от Вашингтона.