Скандал в Вашингтоне: США заблокировали участие российского дипломата в G20 Вашингтон не допустил представителя РФ до подготовительных встреч G20

Москва28 апр Вести.Директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский сообщил о срыве участия представителя РФ в весенних встречах Бреттон-Вудских институтов, проходящих в рамках подготовки к саммиту G20 в США. По словам дипломата, члену делегации была выдана виза и аккредитационный бейдж, однако в последний момент его не допустили к мероприятиям под предлогом "незавершенного согласования".

В МИД назвали произошедшее грубой ошибкой американской стороны и заявили, что США не справляются с обязанностями страны-председателя, обязанной обеспечивать равный доступ всем участникам. По двусторонним каналам Вашингтону был выражен официальный демарш.

Несмотря на инцидент, российская сторона подтвердила получение приглашения на основной саммит "Группы двадцати" 2026 года, решение о составе делегации на который будет принято позже.