МИД РФ: США пока не направили Путину приглашение на саммит G20

Путин пока не получил официального приглашения от США на саммит G20 МИД РФ: США пока не направили Путину приглашение на саммит G20

Москва12 июн Вести.Россия пока не получила от США официального приглашения для президента Владимира Путина на участие в саммите "Группы двадцати" (G20), который пройдет в декабре в Майами. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев.

По словам дипломата, отсутствие приглашения на данный момент соответствует сложившейся практике проведения саммитов "двадцатки".

По установившейся в G20 традиции такие приглашения рассылаются ближе к самому саммиту, примерно за месяц-полтора отметил Бердыев в интервью РИА Новости

Он пояснил, что приглашения в рамках G20 носят в первую очередь протокольный характер и служат подтверждением участия лидеров в международном мероприятии.

Смысл состоит в том, чтобы зафиксировать мероприятие в международном календаре лидеров добавил дипломат

Саммит "Группы двадцати" пройдет в Майами 14–15 декабря. Ожидается, что на встрече будут обсуждаться вопросы мировой экономики, международной безопасности и глобального сотрудничества.

23 мая Россия получила официальное приглашение для участия на высшем уровне в саммите "G20".

Позднее Al Jazeera писала, что вероятный визит президента России Владимира Путина на предстоящий саммит "Большой двадцатки" в Майами может стать серьезным геополитическим провалом для западных стран