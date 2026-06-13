Посол Бердыев: РФ заявила демарши из-за недопуска россиян к мероприятиям G20 Бердыев рассказал о демаршах РФ из-за недопуска россиян к мероприятиям G20

Москва13 июн Вести.Москва провела серию демаршей в связи с недопуском российских представителей к мероприятиям "Большой двадцатки" в период председательства США, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам G20 и Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества Марат Бердыев.

США приняли председательство в G20 на 2026 год в прошлом декабре.

По словам Бердыева, представители Российского союза промышленников и предпринимателей, а также Российской академии наук не смогли попасть в США из-за нахождения в санкционных списках Вашингтона.

Мы такой подход категорически не приемлем. Провели на этот счет серию дипломатических демаршей. Продолжаем взаимодействовать с США по линии внешнеполитических ведомств, посольств, шерп и су-шерп, чтобы устранить указанные барьеры сказал Бердыев в интервью РИА Новости

Как отметил дипломат, ущемление прав РФ "отравляет атмосферу в "двадцатке", ставит в этом году под сомнение ее успех".

Саммит "Большой двадцатки" под председательством Соединенных Штатов пройдет 14-15 декабря в Майами. Россия в мае получила официальное приглашение для участия на высшем уровне. Вопрос о личном визите президента России Владимира Путина на саммит пока не прорабатывается, уточняли в Кремле.

Ранее Бердыев сообщил, что официального приглашения непосредственно для Путина Москва пока не получала, по традиции G20 они рассылаются за месяц-полтора до начала мероприятия.