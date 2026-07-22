Песков: РФ на саммите G20 в США будет представлена на высоком уровне

Россия будет участвовать в саммите G20 на высоком уровне, заявил Песков Песков: РФ на саммите G20 в США будет представлена на высоком уровне

Москва22 июл Вести.Россия будет участвовать в саммите G20 в США на высоком уровне, это будет эффективное и деятельное участие, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Наше участие в этом саммите будет на высоком уровне, будет эффективное и деятельное сказал представитель Кремля журналистам

Он также отметил, что Соединенные Штаты являются председательствующей и принимающей стороной саммита.

По всем правилам здесь, по сути, не требуются какие-то персональные приглашения. Здесь имеется в виду, что, если страна организует саммит такого формата, как "Большая двадцатка", то ожидаются делегации из всех стран на том уровне, который выбирает сама страна, направляющая эту делегацию добавил Песков, отвечая на вопрос, поступало ли официальное приглашение на саммит G20 президенту РФ Владимиру Путину

Саммит G20 состоится в Майами 14-15 декабря. Как отмечал ранее посол по особым поручениям МИД РФ Марат Бердыев, Соединенные Штаты Америки транслируют сигнал, что хотели бы видеть на этой встрече Владимира Путина. По его словам, президент США Дональд Трамп неоднократно публично отмечал, что считает участие в саммите главы российского государства полезным.