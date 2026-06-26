МИД РФ: Россия примет участие во встрече шерп в G20 в Вашингтоне

Россия будет участвовать во встрече шерп в G20 в США МИД РФ: Россия примет участие во встрече шерп в G20 в Вашингтоне

Москва26 июн Вести.Россия примет участие во встрече шерп в G20, которая пройдет в Вашингтоне с 29 по 30 июня. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД России Марат Бердыев в своем Telegram-канале.

Шерпа России в Группе двадцати, начальник Экспертного управления президента РФ Денис Агафонов примет участие во встрече своих коллег в рамках указанного форума в Вашингтоне 29-30 июня говорится в публикации

По словам Бердыева, в ходе мероприятия планируется, в частности, обсудить вопросы, связанные с подготовкой к саммиту в Майями 14-15 декабря, а также динамику переговорных процессов в области инноваций, торговли, экономического роста, энергетики и финансового блока.