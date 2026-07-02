В России ответили на вопрос об участии Путина в саммите G20 Агафонов: Россия будет достойно представлена на саммите G20

Москва2 июл Вести.Россию достойно представят на саммите "Группы двадцати" (G20), который пройдет в конце 2026 года. Об этом ТАСС рассказал шерпа России в G20, начальник экспертного управления президента РФ Денис Агафонов.

Вопрос участия главы государства, кто будет главой делегации, он решается ближе к саммиту. На это влияет большое количество абсолютно разноплановых факторов, в том числе ход подготовки, подходы принимающей стороны... Но в любом случае Россия, какое бы решение ни было принято, будет достойно представлена на этом мероприятии заверил Агафонов в ходе беседы по итогам заседания шерп G20 в Вашингтоне 29-30 июня

Кроме того, шерпа России в G20 подтвердил, что российская сторона слышала публичные заявления о намерении пригласить на мероприятие президента РФ Владимира Путина, но предпочитает не давать публичных комментариев на этот счет.

Вы знаете, что в традициях российской дипломатии, в отличие от, к сожалению, некоторых наших коллег, все-таки соблюдать правила конфиденциальности. Поэтому, давайте процесс приглашения пусть останется моим коллегам – тем, кто ведет эту практическую работу. Публично, да, мы это приглашение видели добавил он

Ранее президент РФ назначил Агафонова председателем комиссии начальника Экспертного управления президента РФ, представителя президента РФ по делам группы ведущих индустриальных государств и связям с представителями лидеров стран, входящих в "Группу двадцати". Кроме того, в эту комиссию вошли представители Кремля, МИД, Минпромторга, Минэкономразвития, Минсельхоза, Минэнерго, Минфина, Минцифры, Минприроды, Минобрнауки и других ведомств.