Москва28 июнВести.Президент России Владимир Путин утвердил новый состав межведомственной комиссии, которая будет заниматься обеспечением участия РФ в "Группе двадцати" (G20).
В начале мая Путин утвердил российским шерпой в "Группе двадцати" начальника экспертного управления президента РФ Дениса Агафонова.
Назначить председателем комиссии начальника Экспертного управления президента РФ, представителя президента РФ по делам группы ведущих индустриальных государств и связям с представителями лидеров стран, входящих в "Группу двадцати", российского шерпу Агафонова Дениса Владимировичаговорится в распоряжении
В комиссию вошли представители Кремля, МИД, Минпромторга, Минэкономразвития, Минсельхоза, Минэнерго, Минфина, Минцифры, Минприроды, Минобрнауки, Минпросвещения, Минтруда, Минздрава и Центробанка.
Ранее сообщалось, что Россия примет участие во встрече шерп в G20, которая пройдет в Вашингтоне с 29 по 30 июня.