Путин утвердил новый состав комиссии по обеспечению участия России в G20

Президент утвердил новый состав комиссии по обеспечению участия РФ в саммите G20 Путин утвердил новый состав комиссии по обеспечению участия России в G20

Москва28 июн Вести.Президент России Владимир Путин утвердил новый состав межведомственной комиссии, которая будет заниматься обеспечением участия РФ в "Группе двадцати" (G20).

В начале мая Путин утвердил российским шерпой в "Группе двадцати" начальника экспертного управления президента РФ Дениса Агафонова.

Назначить председателем комиссии начальника Экспертного управления президента РФ, представителя президента РФ по делам группы ведущих индустриальных государств и связям с представителями лидеров стран, входящих в "Группу двадцати", российского шерпу Агафонова Дениса Владимировича говорится в распоряжении

В комиссию вошли представители Кремля, МИД, Минпромторга, Минэкономразвития, Минсельхоза, Минэнерго, Минфина, Минцифры, Минприроды, Минобрнауки, Минпросвещения, Минтруда, Минздрава и Центробанка.

Ранее сообщалось, что Россия примет участие во встрече шерп в G20, которая пройдет в Вашингтоне с 29 по 30 июня.