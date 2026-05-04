Новым российским шерпой в G20 назначен Денис Агафонов Путин утвердил Дениса Агафнова новым российским шерпой в "Группе двадцати"

Москва4 мая Вести.Глава российского государства Владимир Путин подписал распоряжение об утверждении российским шерпой в "Группе двадцати" начальника экспертного управления президента РФ Дениса Агафонова.

Распоряжение размещено на официальном портале опубликования правовых актов.

Утвердить начальника экспертного управления президента Российской Федерации Агафонова Д. В. представителем президента Российской Федерации по делам группы ведущих индустриальных государств и связям с представителями лидеров стран, входящих в "Группу двадцати", российским шерпой говорится в тексте документы

До Агафонова пост российского шерпы в G20 занимала Светлана Лукаш. На эту должность она была назначена в 2013 году.