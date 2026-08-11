Посол Бердыев: РФ примет участие в саммите глав минфинов и МИД стран G20 в США

Посол Бердыев заявил о подготовке РФ к участию в саммите глав минфинов стран G20 Посол Бердыев: РФ примет участие в саммите глав минфинов и МИД стран G20 в США

Москва11 авг Вести.Россия готовится на высоком уровне поучаствовать во встрече глав минфинов и министерств иностранных дел стран G20 ("Группы двадцати") в США. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев.

Он отметил, что российская сторона вносит весомый практический вклад в укрепление открытой многополярной экономики.

Готовимся к продуктивному участию в предстоящих министерских конференциях на высоком уровне: 31 августа – 1 сентября – встреча министров финансов и глав ЦБ, Эшвилл. 30-31 октября – встреча министров иностранных дел в Атланте написал посол в своем Telegram-канале

Бердыев подчеркнул, что Москва активно вовлечена в формирование коллективных подходов к реализации совместных договоренностей в условиях баланса интересов.

Ранее дипломат сообщил, что принимающие у себя саммит G20 США выразили заинтересованность в участии в мероприятиях лично президента России Владимира Путина.