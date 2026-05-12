МИД РФ: идея Путина о встрече глав "ядерной пятерки" становится еще актуальнее

МИД РФ: идея Путина о встрече глав стран "ядерной пятерки" остается актуальной

Москва12 мая Вести.Глава третьего департамента стран СНГ МИД РФ Александр Стерник отметил, что инициатива президента РФ Владимира Путина о встрече лидеров стран ядерной "пятерки" становится все более актуальной в условиях геополитического кризиса.

Стерник выступил на Центральноазиатской конференции международного дискуссионного клуба "Валдай" в Геленджике.

Дипломат напомнил, что Россия ранее предложила постоянным членам Совбеза ООН провести саммит, на котором обсудить общее будущее.

Эта инициатива главы российского государства по-прежнему на столе и, может быть, становится еще более актуальной в нынешнем геополитическом кризисе заявил Стерник, его слова приводит ТАСС

"Ядерная пятерка" (Россия, Китай, США, Великобритания, Франция) сейчас находится не в лучшей форме с учетом спровоцированного странами Запада "удручающего положения дел" в отношениях, отмечала ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.