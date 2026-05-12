Москва12 маяВести.Глава третьего департамента стран СНГ МИД РФ Александр Стерник отметил, что инициатива президента РФ Владимира Путина о встрече лидеров стран ядерной "пятерки" становится все более актуальной в условиях геополитического кризиса.
Стерник выступил на Центральноазиатской конференции международного дискуссионного клуба "Валдай" в Геленджике.
Дипломат напомнил, что Россия ранее предложила постоянным членам Совбеза ООН провести саммит, на котором обсудить общее будущее.
Эта инициатива главы российского государства по-прежнему на столе и, может быть, становится еще более актуальной в нынешнем геополитическом кризисезаявил Стерник, его слова приводит ТАСС
"Ядерная пятерка" (Россия, Китай, США, Великобритания, Франция) сейчас находится не в лучшей форме с учетом спровоцированного странами Запада "удручающего положения дел" в отношениях, отмечала ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.