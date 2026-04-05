Москва5 апр Вести.Планируемая встреча стран "Большой семерки" (G7) с государствами Персидского залива необходима Западу для спасения собственного лица в международных отношениях. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев агентству РИА Новости.

Он отметил, что страны G7 пытаются выстроить общую линию со странами залива, но на данный момент каких-либо серьезных предложений на этот счет нет.

Прежде всего, на мой взгляд, мы наблюдаем ситуацию, при которой и "семерка", и Запад хотят спасти свое собственное лицо в международных отношениях заявил Бердыев

По мнению российского посла, ослабленная внутренними разногласиями и утратившая авторитет "семерка" не способна решать военно-политические вопросы. Дипломат подчеркнул, что Запад сам спровоцировал хаос на Ближнем Востоке и теперь ищет пути выхода из ситуации. Он также отметил, что стремление G7 наладить отношения со странами Глобального Юга не является чем-то принципиально новым.

Это объясняется вполне прозаическими причинами: Запад больше не дирижирует глобальными процессами и не может в одиночку решать проблемы, с которыми мы сталкиваемся и в большой политике, и в мировой экономике добавил Бердыев

Ранее директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров рассказал в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести", что США необходима поддержка стран Персидского залива в конфликте с Ираном, поэтому Вашингтон пытается любыми способами добиться их объединения в коалицию против Исламской Республики.

При этом сообщалось, что страны Персидского залива ставят под сомнение американские гарантии безопасности. Кроме того, арабские страны недовольны явным недостатком стратегического планирования со стороны Вашингтона.