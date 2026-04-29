Москва29 апр Вести.Премьер-министр Португалии Луиш Монтенегру выступил в поддержку приглашения президента России Владимира Путина на саммит G20 в Соединенные Штаты Америки и заявил о необходимости диалога с Москвой, чем вызвал критику в Евросоюзе (ЕС), сообщает Politico.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что приезд главы российского государства на саммит G20 в Майами был бы очень полезным​​​. Позднее в Министерстве иностранных дел РФ подтвердили, что Россия приглашена к участию в саммите.

Как отмечает издание, Монтенегру приветствовал приглашение Путина на полях встречи лидеров Европейского совета на Кипре на прошлой неделе. Тогда, по данным газеты, премьер Португалии заявил, что диалог с Москвой необходим для разрешения продолжающихся конфликтов.

Незаметное заявление... Монтенегру в поддержку приглашения Дональдом Трампом Владимира Путина на саммит G20 в Майами вызывает волнение в дипломатических кругах ЕС отмечает издание

По данным газеты, слова Монтенегру вызвали негативную реакцию со стороны европейских дипломатов.

Саммит G20 Вашингтон планирует провести в декабре текущего года в Майами.

Ранее премьер-министр Италии Джорджа Мелони раскритиковала идею администрации США пригласить Владимира Путина на саммит "Большой двадцатки".