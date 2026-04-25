Мелони выступила против приглашения Путина на саммит G20 в Майами Премьер Италии Мелони раскритиковала идею пригласить Путина на саммит G20

Москва25 апр Вести.Премьер-министр Италии Джорджа Мелони раскритиковала идею администрации США пригласить российского президента Владимира Путина на саммит "Большой двадцатки" (G20) в Майами. Ее слова приводит агентство Ansa.

При этом она отметила, что не получала никаких новостей от главы США Дональда Трампа с прошлой недели.

Я считаю, что сейчас настал момент, когда именно мы должны просить Путина сделать шаг навстречу нам, а не нам идти к нему заявила Мелони

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ранее рассказал, что Москва уже получила приглашение от Дональда Трампа на саммит в Майами. По словам Пескова, Путин может либо поехать на саммит, либо нет, но Россия в любом случае будет достойно представлена на мероприятии. Сам американский лидер признался, что визит его российского коллеги был бы "очень полезным".