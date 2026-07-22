Бердыев: США транслируют сигнал о желании видеть Путина на саммите G20 в Майами

В МИД РФ заявили о желании США видеть Путина на предстоящем саммите G20 в Майами Бердыев: США транслируют сигнал о желании видеть Путина на саммите G20 в Майами

Москва22 июл Вести.Соединенные Штаты, которые примут саммит "Группы двадцати" (G20) в Майами в декабре, транслируют сигнал, что хотели бы видеть на будущей встрече главу РФ Владимира Путина.

Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Марат Бердыев агентству ТАСС.

Президент США Дональд Трамп неоднократно публично отмечал, что считает участие в саммите главы российского государства Владимира Путина полезным. Аналогичный сигнал транслирует нам команда американского шерпы рассказал посол

По мнению Бердыева, "это не политический реверанс, а рациональная логика". По его словам, саммит является площадкой для обмена мнениями между лидерами, и их диалог сейчас особенно востребован. Он подчеркнул, что без участия России невозможно эффективно справляться с рисками и кризисами в мире. Однако он также отметил, что вопрос об уровне участия России в саммите еще будет обсуждаться.

Бердыев признался, что вопрос приглашения российского лидера на саммит G20 является "самым популярным у журналистов".

Приглашения обычно рассылаются ближе к саммиту, когда все его параметры определены. У таких посланий двойное предназначение: продемонстрировать уважение к партнерам и дать им четкое понимание деталей мероприятия, его содержания, структуры и результатов добавил он

Шерпа России в G20, начальник экспертного управления президента РФ Денис Агафонов рассказала, что российская сторона слышала публичные заявления о намерении пригласить на саммит G20 президента РФ Владимира Путина, но предпочитает не давать публичных комментариев на этот счет.

Между тем, Дональд Трамп в июне выразил мнение, что решение Запада исключить Россию из числа участников "Большой восьмерки" было ошибкой.