"Были настроены": в МИД РФ высказались о возможной встрече Путина и Трампа Посол Бердыев оценил вероятность встречи Путина и Трампа на саммите АТЭС

Москва14 июн Вести.Вероятность встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Китае пока сложно оценить из-за меняющейся международной обстановки. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев.

В мае помощник президента РФ Юрий Ушаков допустил, что российский и американский лидеры могут пересечься на саммите в КНР в ноябре 2026 года.

Как напомнил Бердыев, в 2017 и 2019 годах встречи Путина и Трампа проходили на саммитах "двадцатки" и АТЭС.

Главное, чтобы стороны были настроены на разговор и компромиссы. На данном этапе загадывать, получится ли это повторить, сложно ввиду хрупкой и нестабильной международной обстановки сказал дипломат в разговоре с РИА Новости

Саммит АТЭС будет проходить в Шэньчжэне18-19 ноября. Ушаков отмечал, что Путин подтвердил свое участие в нем.

По словам помощника президента РФ, Путин проведет встречу с председателем КНР Си Цзиньпином в ходе АТЭС.