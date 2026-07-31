Посол Бердыев: встреча лидеров России, Китая и США на саммите АТЭС возможна МИД РФ допустил возможность встречи лидеров России, КНР и США на саммите АТЭС

Москва31 июл Вести.Встреча президента России Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в китайском Шэньчжэне возможна.

Об этом в беседе с "Известиями" заявил посол по особым поручениям МИД России по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев.

В то же время, по его словам, пока рано говорить о конкретных договоренностях.

Пока разговор о конкретных встречах вести преждевременно. Однако, на мой взгляд, такой тройственный контакт был бы весьма полезным. В практическом плане он вполне реализуем, так как три лидера ведущих держав ожидаются на указанной площадке сказал Бердыев

Саммит АТЭС пройдет в китайском Шэньчжэне 18-19 ноября 2026 года. В июне Бердыев рассказал, что на полях мероприятия может состояться двусторонняя встреча лидеров России и Китая.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков допустил, что Путин и Трамп могут пересечься на саммите в Шэньчжэне.