Путин возглавит делегацию РФ на саммите АТЭС в Шэньчжэне 18-19 ноября Путин посетит саммит АТЭС в Китае 18-19 ноября

Москва21 июл Вести.Президент РФ Владимир Путин возглавит российскую делегацию на саммите организации Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Китае. Об этом сообщили в МИД РФ.

Саммит АТЭС пройдет 18-19 ноября в Шэньчжэне.

Текущий год в АТЭС будет крайне насыщенным и продуктивным. Китайцы выдвинули актуальный лозунг о создании в АТР процветающего сообщества. Обозначили три магистральных вектора - открытость, инновации, сотрудничество. Саммит запланирован на 18-19 ноября в Шэньчжэне. Российскую делегацию возглавит президент Владимир Путин. заявил ТАСС посол по особым поручениям МИД России Марат Бердыев

Предыдущий визит Путина в Китай состоялся 19-20 мая.