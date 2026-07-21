Москва21 июлВести.Президент РФ Владимир Путин возглавит российскую делегацию на саммите организации Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Китае. Об этом сообщили в МИД РФ.
Саммит АТЭС пройдет 18-19 ноября в Шэньчжэне.
Текущий год в АТЭС будет крайне насыщенным и продуктивным. Китайцы выдвинули актуальный лозунг о создании в АТР процветающего сообщества. Обозначили три магистральных вектора - открытость, инновации, сотрудничество. Саммит запланирован на 18-19 ноября в Шэньчжэне. Российскую делегацию возглавит президент Владимир Путин.заявил ТАСС посол по особым поручениям МИД России Марат Бердыев
Предыдущий визит Путина в Китай состоялся 19-20 мая.