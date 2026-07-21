КНР и другие страны поддержали заявку РФ на председательство в АТЭС в 2035 году

МИД России заявил о поддержке Китаем заявки РФ на председательство в АТЭС КНР и другие страны поддержали заявку РФ на председательство в АТЭС в 2035 году

Москва21 июл Вести.Китай и другие страны поддержали заявку России на председательство в АТЭС в 2035 году, заявил в интервью ТАСС посол по особым поручениям МИД РФ Марат Бердыев.

Наша заявка на очередное председательство воспринята в АТЭС с энтузиазмом и приветствиями. Китай официально выразил нам поддержку в майском заявлении лидеров России и КНР по итогам визита президента России Владимира Путина в эту страну рассказал он

Дипломат подчеркнул, что на прошедшей в мае встрече старших должностных лиц АТЭС в Шанхае схожую позицию изложили большинство членов форума, в том числе те, с которыми отношения России сейчас ограничены.

По словам Бердыева, Россия уже была председателем на форуме АТЭС в 2012 году, и с того момента прошло много лет, а память об этом жива и вызывает самые положительные эмоции.

Мои коллеги в АТЭС не перестают возвращаться к тем событиям. Вспоминают, как тепло их принимали в России, как профессионально была выстроена переговорная работа отметил посол

Он добавил, что особенно отмечаются тщательная подготовка, насыщенная повестка и программа мероприятий, а также гостеприимство, культура и красоты России - от петербургского Эрмитажа до владивостокской бухты.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин возглавит делегацию РФ на саммите АТЭС в Шэньчжэне 18-19 ноября.