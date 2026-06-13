Москва13 июн Вести.Западные страны-члены Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) пытаются настроить другие страны форума против российской заявки на председательство. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев.

По его словам, так себя ведут, в частности, Австралия, Новая Зеландия и Канада, сообщает РИА Новости.

Отдельные экономики враждебно относятся к российской заявке, обрабатывают в кулуарах других членов, чтобы они воздержались от поддержки сказал Марат Бердыев

Посол подчеркнул, страны АТЭС не скрывают того, что российская заявка вызывает у них "политические спазмы". Несмотря на это, ресурс их сопротивления ограничен, а у России есть все права, чтобы взять председательство, заключил Бердыев.

До настоящего момента Россия была председателем АТЭС только один раз - в 2012 году. Саммит АТЭС тогда прошел во Владивостоке.