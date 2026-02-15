МИД: Перу положительно оценивает заявку России на председательство в АТЭС МИД: Перу поддерживает заявку России на председательство в АТЭС

Москва18 мая Вести.Перу положительно оценивает заявку России на председательство в АТЭС в 2035 году, заявил посол по особым поручениям МИД Марат Бердыев в своем Тelegram-канале.

Бердыев провел 17 мая встречу со старшим должностным лицом Перу в АТЭС Виктором Муньосом​​.

Высоко оценили... персональный диалог и многолетнее сотрудничество на уровне двух делегаций. Подтвердили настрой на углубление взаимодействия, в том числе в контексте формирования и поддержки совместных проектных инициатив. Отметили особое значение решений председательства Перу в АТЭС в 2024 году по деполитизации форума, а также по продвижению повестки дня в области неформальной экономики, открытой торговли и реформы ВТО подчеркнул Бердыев

Перу положительно высказывается о заявке России на председательство в АТЭС в 2035 году, заключил посол.