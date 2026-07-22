В МИД РФ обвинили Канаду, Австралию и Новую Зеландию в "кулуарной злобе"

Посол Бердыев: Канада, Австралия и Новая Зеландия беснуются в кулуарах В МИД РФ обвинили Канаду, Австралию и Новую Зеландию в "кулуарной злобе"

Москва22 июл Вести.Представители Австралии, Новой Зеландии и Канады, "блуждающие в идеологических потемках", в кулуарах международных встреч выражают крайнюю враждебность по отношению к России. Об этом в интервью ТАСС заявил посол по особым поручениям МИД РФ Марат Бердыев.

Тем не менее, по словам дипломата, подобные нападки не препятствуют внешнеполитической деятельности Москвы. В этом году Россию впервые посетил исполнительный директор секретариата форума АТЭС Роберт Педроса.

В рамках ПМЭФ в Санкт-Петербурге российская сторона совместно с коллегами из Китая и Вьетнама успешно провела специальную сессию по вопросам будущего председательства РФ в АТЭС и получила позитивный отклик от зарубежных партнеров, отметил Бердыев.