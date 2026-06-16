В посольстве РФ высказались о переговорах Зеленского в Оттаве Посол Степанов: Зеленский является "отработанным материалом" для Канады

Москва16 июн Вести.Правительство Канады понимает, что лидер киевского режима Владимир Зеленский представляет собой "отработанный материал". Таким образом российский посол в Оттаве Олег Степанов прокомментировал объявление премьер-министра Канады Марка Карни о применении новых ограничительных мер против Москвы.

Подобными действиями канадские власти пытаются оправдать свое бессилие в отношении России, добавил он.

Кабинет Марка Карни понимает, что Зеленский – отработанный материал, что режим в Киеве обречен, что на поле боя его ждет неминуемое поражение сказал посол в интервью ТАСС

Ограничительные меры, введенные Оттавой в отношении Москвы, включают санкции против 162 физических и юридических лиц, а также якобы имеющегося теневого флота России.

Ранее сообщалось, что Москва намерена опубликовать адреса предприятий на территории Канады, которые производят беспилотники для Украины.