МИД РФ опубликует адреса производств дронов для Украины в Канаде МИД РФ опубликует адреса производств дронов для Украины в Канаде

Москва10 июн Вести.Москва намерена опубликовать адреса предприятий на территории Канады, которые производят беспилотники для Украины, об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По словам Захаровой, Россия рассматривает создание совместного канадско-украинского предприятия по выпуску беспилотников как свидетельство более глубокой вовлеченности Оттавы в украинский конфликт. Она подчеркнула, что Москва оставляет за собой право на ответные меры и будет учитывать новые обстоятельства в военно-политическом планировании.

Мы обязательно разместим соответствующие адреса всех этих производств на территории Канады. Люди должны знать сказала Захарова на брифинге

В апреле этого года Минобороны России обнародовало названия и адреса европейских предприятий, которые производят беспилотники и их компоненты для нужд Украины.

Европейской общественности следует не только ясно понимать истинные причины угроз их безопасности, но и знать адреса, а также места расположения "украинских" и "совместных" предприятий по выпуску БПЛА и компонентов для Украины на территории своих стран заявили в военном ведомстве

Заявление Минобороны прокомментировал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. По его словам, сообщение от военных стоит понимать предельно буквально: публикация мест производства дронов - это реестр потенциальных законных целей российских Вооруженных сил. Когда возможность нанесения удара перейдет в реальность, будет зависеть от развития ситуации.