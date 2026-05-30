Посол России: Канада подпитывает конфликт на Украине, выпуская БПЛА для ВСУ

Москва30 мая Вести.Договоренности о производстве в Канаде беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) для Вооруженных сил Украины (ВСУ) являются частью враждебного курса Оттавы по отношению к Москве и говорят о стремлении Канады подпитывать украинский конфликт, заявил посол России в Канаде Олег Степанов в интервью ТАСС.

Анонсированная официальной Оттавой договоренность насчет производства беспилотных систем для киевского режима - часть враждебной по отношению к России политики кабинета [премьер-министра Канады] Марка Карни. Свидетельство желания подпитывать конфликт, чтобы на нем подзаработать приводит ТАСС слова Степанова

Минобороны Канады сообщило, что Оттава и Киев достигли договоренности о производстве в Канаде БПЛА для ВСУ.

Канада и Украина создадут совместное предприятие (СП) с участием компаний Airlogix (Украина) и Sentinel Research and Development (Канада). СП займется производством БПЛА для ВСУ.