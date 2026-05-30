Степанов: Оттава выходит на новый уровень вовлеченности в украинский кризис

Посол Степанов: степень вовлеченности Канады в украинский конфликт растет Степанов: Оттава выходит на новый уровень вовлеченности в украинский кризис

Москва30 мая Вести.Вовлеченность Канады в украинский конфликт переходит на новый уровень из-за планов Оттавы производить дроны для Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил посол России в Канаде Олег Степанов в интервью ТАСС.

Договоренности о производстве беспилотников (БПЛА) для ВСУ являются частью враждебного курса Оттавы по отношению к Москве и говорят о желании Канады подпитывать конфликт, отметил Степанов.

Оттава переходит на новый уровень вовлеченности в украинский кризис - от поставок вооружений и финансовой помощи к прямой кооперации с антинародной киевской хунтой в сфере военно-промышленного производства приводит ТАСС слова Степанова

Россия учтет в своем военном и политическом планировании повышение уровня вовлеченности Канады в украинский конфликт, подчеркнул Степанов.

Между тем Канада выделит $200 млн на военную поддержку Киева в рамках инициативы PURL (Prioritised Ukraine Requirements List). При этом глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Оттава уже выделила более $830 млн в рамках PURL.