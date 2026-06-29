МИД: ВС РФ усилят внимание к предприятиям, выпускающим оружие против России

Захарова предупредила о повышенном внимании к производителям оружия для ВСУ МИД: ВС РФ усилят внимание к предприятиям, выпускающим оружие против России

Москва29 июн Вести.Российские военные будут уделять повышенное внимание предприятиям, которые разрабатывают или производят вооружение, применяемое против России. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в комментарии, опубликованном внешнеполитическим ведомством.

Заявление прозвучало в связи с планами НАТО и Украины по созданию оружейных систем, предназначенных для ударов вглубь российской территории.

Своими безрассудно агрессивными действиями украинско-натовская связка дает российским военным дополнительные основания демонстрировать повышенное внимание к любым предприятиям, задействованным в разработке и производстве применяемых против нашей страны вооружений сказала дипломат

По словам Захаровой, именно с этих позиций Россия намерена оценивать как текущую ситуацию, так и возможное дальнейшее развитие событий.