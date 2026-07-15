Захарова: планы по созданию общеевропейской ПРО ведут к интеграции Киева с НАТО

В МИД РФ раскритиковали планы по созданию общеевропейской ПРО с Киевом Захарова: планы по созданию общеевропейской ПРО ведут к интеграции Киева с НАТО

Москва15 июл Вести.Планы по созданию общеевропейской системы противоракетной обороны (ПРО) носят не только оборонительный характер и нацелены на интеграцию Украины с НАТО. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Во время брифинга с журналистами она раскрыла, как Россия относится к озвученным в Европе инициативам по ПРО.

Мы рассматриваем это как очередной шаг по подтягиванию киевского режима к общенатовской военной парадигме… любые попытки втягивания киевского режима в схемы взаимодействия внутри глубокого агрессивного и враждебного России военного блока в корне неприемлемы заявила Захарова

Она добавила, что европейская инициатива не предлагает ничего нового, а лишь станет частью систем ПРО и ПВО Североатлантического альянса. Захарова подчеркнула, что Москва не рассматривает подобные проекты как сугубо оборонительные.

Ранее также сообщалось, что НАТО давит на Венгрию, чтобы Будапешт разорвал связи с Москвой.