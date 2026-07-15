В МИД РФ прокомментировали открытие второго переговорного кластера по Украине Захарова: ЕС одобрил теракты ВСУ, открыв второй переговорный кластер

Москва15 июл Вести.Евросоюз, открыв для Украины второй из шести необходимых для вступления в союз переговорных кластеров, выразил одобрение террористическим атакам киевского режима против гражданского населения. Об этом на брифинге в Москве, который транслировал канал "Россия 24", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она отметила, что действия ЕС не соответствуют провозглашаемым на Западе ценностям прав человека, свободы слова и демократии.

Европейский союз фактически выразил одобрение военным, а по сути террористическим методам киевского режима сказала Захарова

По ее словам, в настоящее время на Западе четыре из шести кластеров для Украины все еще остаются закрытыми.

Ранее журналисты Strategic Culture выразили мнение, что поддержка Западом ударов ВСУ вглубь России вернется странам ЕС бумерангом.