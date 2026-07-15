В МИД РФ заявили о неприемлемости появления войск "коалиции желающих" на Украине Захарова: войска "коалиции желающих" на Украине станут законной целью

Москва15 июл Вести.Если войска стран, входящих в "коалицию желающих", будут размещены на территории Украины, то они станут законной целью для российской армии. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Во время брифинга с журналистами она прокомментировала недавние заявления президента Франции Эммануэля Макрона о планах по переброске военных на Украину. Речь шла о регионах, далеких от фронта.

В данном контексте хотели бы вновь акцентировать неприемлемость для нашей страны размещения на Украине каких-либо военных контингентов стран так называемой "коалиции желающих"... Такие подразделения будут рассматриваться нами как законные военные цели заявила Захарова

Ранее стало известно, что страны "коалиции желающих" намерены сформировать "многонациональные силы для Украины" и провести учения этих подразделений. От участия в этом проекте уже отказалась Италия, а также ряд других государств.