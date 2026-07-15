Москва15 июл Вести.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала примечательным проведение саммита "коалиции желающих" в Доме инвалидов в Париже, где похоронен французский император Наполеон Бонапарт.

В ходе брифинга она напомнила, что 200 лет назад Наполеон точно так же собрал многонациональную армию для похода на Россию, но потерпел сокрушительное поражение.

Примечательно также место проведения так называемого саммита "коалиции желающих" – им стал исторический военный комплекс Парижа – Дом инвалидов, где, к слову, похоронен французский император Наполеон Бонапарт сказала Захарова

Представитель МИД также отметила, что, если войска стран, входящих в "коалицию желающих", будут размещены на территории Украины, то они станут законной целью для российской армии.