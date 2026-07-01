Захарова напомнила Западу об ответственности за прирученных "кровавых монстров" Захарова: Запад в ответе за "кровавых монстров", которых приручил

Москва1 июл Вести.Комментируя ситуацию со взрывом в Монако, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Западу нужно нести ответственность за прирученных им "кровавых монстров". Об этом она заявила в эфире радио Sputnik.

Дипломат привела цитату из знаменитой повести Антуана де Сент-Экзюпери.

Позавчера был день рождения Экзюпери, поэтому мне вспомнилась его фраза из "Маленького принца": "Мы в ответе за тех, кого приручили". Я добавлю: Запад в ответственности - и в Монако, и не в Монако - за тех кровавых монстров, которых они приручили. Они за них в ответственности, пусть они эту ответственность и несут отметила дипломат

Говоря о миграционной политике Запада, Захарова задалась вопросом: "Кого они вообще там насобирали?"

По какому принципу они там дают все эти ВНЖ, раздают свои паспорта и так далее? Это что, лучшие люди планеты? сказала представитель МИД

Ранее лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо заявил, что киевский режим Владимира Зеленского давно перешел черту.

Взрыв в подъезде жилого дома в Монако произошел 29 июня в 21.00 по местному времени (22.00 мск). Трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.