Москва12 авгВести.Вооруженные силы Российской Федерации продолжат поражать высокоточными ударами суда и портовую инфраструктуру на Украине, которые используются для снабжения ВСУ западным вооружением. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ее комментарий опубликован на сайте внешнеполитического ведомства в связи с действиями киевского режима, которые подрывают мировую продовольственную безопасность в Азово-Черноморской акватории.
В этих условиях Вооруженные силы Российской Федерации прилагают усилия по обеспечению безопасности судоходства. Они наносят высокоточные удары по объектам, которые ВСУ используют на Черном море для дестабилизации навигационной обстановки. Поражают инфраструктуру и суда, осуществляющие доставку западных вооружений и военной техники для киевского режима. Эта работа будет продолженаговорится в тексте
Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали турецкий сухогруз MV Reyhan Sarı. Владельцы судна и члены экипажа готовят иск против Киева в Международный уголовный суд в Гааге.