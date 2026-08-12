ВС РФ продолжат наносить удары по судам, которые перевозят оружие на Украину МИД РФ: армия продолжит удары по судам, доставляющим западное оружие на Украину

Москва12 авг Вести.Вооруженные силы Российской Федерации продолжат поражать высокоточными ударами суда и портовую инфраструктуру на Украине, которые используются для снабжения ВСУ западным вооружением. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ее комментарий опубликован на сайте внешнеполитического ведомства в связи с действиями киевского режима, которые подрывают мировую продовольственную безопасность в Азово-Черноморской акватории.

В этих условиях Вооруженные силы Российской Федерации прилагают усилия по обеспечению безопасности судоходства. Они наносят высокоточные удары по объектам, которые ВСУ используют на Черном море для дестабилизации навигационной обстановки. Поражают инфраструктуру и суда, осуществляющие доставку западных вооружений и военной техники для киевского режима. Эта работа будет продолжена говорится в тексте

Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали турецкий сухогруз MV Reyhan Sarı. Владельцы судна и члены экипажа готовят иск против Киева в Международный уголовный суд в Гааге.