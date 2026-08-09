Москва9 авг Вести.Владельцы турецкого сухогруза MV Reyhan Sarı и 15 членов его экипажа готовят иск в Международный уголовный суд в Гааге против Украины из-за атаки армии киевского режима, в результате которой погиб один моряк. Об этом пишет турецкий портал морской информации HaberDenizde.com​​​.

Иск против Украины в Гааге намерены подать компания T ve O Denizcilik, владеющая судном Reyhan Sarı, а также 15 членов экипажа. Интересы турецкой стороны, как сообщается, представляет юридическая фирма Memişoğlu Kurun говорится в публикации

Отмечается, что гражданские торговые суда находятся под защитой международного права и не могут рассматриваться в качестве военных целей. Авторы иска в свою очередь утверждают, что сухогруз Reyhan Sarı, особенно его жилые помещения, были намеренно выбраны в качестве "мишеней" для удара ВСУ. По их мнению, это говорит о намерении нанести ущерб именно гражданским лицам.

Также в заявлении сообщается, что при атаки были использованы боеприпасы с кассетными элементами и бронебойными свойствами. Эти обстоятельства, считают истцы, могут указывать на признаки совершения преступления против человечности.

Турецкий сухогруз MV Reyhan Sarı, перевозивший уголь, был атакован при помощи БПЛА в акватории Черного моря 23 июля 2026 года. В результате погиб один моря, еще три члена экипажа получили ранения.